Joana Darc retira projeto que pede inclusão do nome de deputados em placas de obras entregues no Amazonas

Na proposta apresentada pela deputada, os os nomes dos parlamentares seriam incluídos em placas de inauguração de obras que foram custeadas totalmente ou em parte por emendas destinadas por eles, contendo os seguintes dizeres: “‘Esta obra contou com recursos oriundos de emenda parlamentar do(a) Deputado(a)…’ seguida pelo nome do parlamentar e a legislatura da qual participou”, sugeriu Joana Darc em texto do projeto.

No documento, Joana Darc justifica que pediu a retirada de tramitação do projeto de sua autoria para reavaliação da matéria.

Manaus/AM - A deputada Joana Darc (União) apresentou Requerimento, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), para retirar de tramitação o Projeto de Lei que pede a inclusão do nome de deputados em placas de inauguração de obras públicas.

