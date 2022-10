'Jesus' é preso com 21 kg de drogas no interior do Amazonas

Ao chegarem ao local, no porto da cidade, na embarcação Fênix, ‘Jesus’ foi encontrado e foi abordado pelos policiais. Com ele foi encontrado mais de 21kg de pasta base de cocaína, divididos em 20 tabletes de dois pedaços grandes nas duas malas. Um celular e uma quantia em dinheiro.

De acordo com os policiais militares da 3ª Companhia de Polícia Militar de Santo Antônio do Içá, uma denúncia anônima indicou que um homem que trajava camisa cor de rosa e chapéu preto levava duas malas com drogas.

Manaus/AM - Suspeito de tráfico de drogas, um homem, identificado apenas como ‘Jesus’, foi preso na tarde deste sábado (8) em uma embarcação no município de Santo Antônio do Içá (a 880 quilômetros de Manaus).

