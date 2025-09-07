Ivete Sangalo, Pablo e Calcinha Preta agitam segundo dia do Sou Manaus; vídeos
Por Portal Do Holanda
07/09/2025 7h16 — em
Amazonas
Manaus/AM – A segunda noite do SouManaus Passo a Paço 2025, realizada neste sábado (6), reuniu grande público e contou com apresentações nacionais de Ivete Sangalo, Pablo e da banda Calcinha Preta.
Ivete levantou a plateia com um show vibrante, repleto de sucessos que marcaram sua carreira.
Na sequência, o público acompanhou Pablo do Arrocha, conhecido como Rei da Sofrência, que emocionou os fãs com todo o seu romantismo.
Logo depois, às 23h30, a banda Calcinha Preta incendiou o palco Malcher com clássicos que atravessaram gerações.
ASSUNTOS: Amazonas