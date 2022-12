Itacoatiara lidera ranking de casos de doença da urina preta no Amazonas

A cidade com maior número de casos é Itacoatiara (73), seguido de Manaus (23), Careiro da Várzea (5), Parintins (4), Manacapuru (4), Itapiranga (2), São Sebastião do Uatumã (2), Borba (2), Urucurituba (2), Boa Vista do Ramos (1), Codajás (1) e Tabatinga (1).

Manaus/AM - Um novo boletim emitido pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), nesta quinta-feira (22), confirma 120 casos de doença da urina preta no Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.