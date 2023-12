Irmão de traficante que ocupava cargo na inteligência da SSP é demitido no Amazonas

Manaus/AM - Lanalbert Nunes Obando, de 43 anos, nomeado em outubro deste ano para o cargo de gerente na Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), vinculada ao órgão de segurança pública do Amazonas, foi exonerado do cargo na noite desta segunda-feira (11). Agora ex-servidor, é irmão do narcotraficante internacional Sérgio Roberto Obando, de 49 anos. e cuidou de informações sigilosas de investigações policiais.

A exoneração ocorreu após o Metrópoles pedir esclarecimentos sobre a nomeação. Segundo informações da Polícia Federal (PF), Sérgio Roberto é identificado como parte de uma organização criminosa responsável pelo controle do tráfico internacional de drogas na área da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Essas substâncias ilícitas contribuíam para abastecer o mercado ilegal das principais facções do país, como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV).

Em 2011, durante a Operação Ilhas, Sérgio e outras 35 pessoas foram detidas por agentes da PF. Na ocasião, foram apreendidas aproximadamente uma tonelada e meia de cocaína, além de 150 mil em dinheiro. Posteriormente, em outubro de 2017, ele foi novamente preso pela equipe do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) com 400 quilos de entorpecentes, avaliados em R$ 2 milhões.

Em nota, a SSP disse que vai investigar as circunstâncias da nomeação. “A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP) informa que após tomar conhecimento do parentesco por meio da reportagem, o secretário de Segurança exonerou imediatamente o servidor em questão e o chefe do setor, responsável pela indicação ao cargo. A SSP vai apurar as circunstâncias da nomeação”, disse o órgão.