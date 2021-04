Iranduba recebe visita técnica para ampliar vacinação contra Covid-19

Manaus/AM - Com o menor índice de vacinação contra a Covid-19, o município de Iranduba, interior do Amazonas, recebeu, nesta quarta-feira (14), uma visita técnica para garantir a ampliação da imunização na cidade.

Conforme dados do Vacinômetro da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), apenas 23,4% dos grupos prioritários tomaram a primeira dose, enquanto a segunda é de 2,8%. Devido ao índice pequeno, uma equipe do governo foi encaminhada com o objetivo de verificar as demandas do município, bem como apoiar estratégias de vigilância, assistência e operacionalização do plano municipal de imunização. A equipe deve retornar a Iranduba nesta quinta-feira (15). O objetivo principal das visitas técnicas é dar suporte aos gestores para que o estado do Amazonas alcance a cobertura vacinal desejada, a de 90%.

Ao todo, seis locais realizam a vacinação dos grupos prioritários determinados pelo Plano Nacional de Imunização (PNI) no município. De acordo com dados gerenciados pela FVS e informados pela secretaria municipal, até terça-feira (13) o município havia aplicado 5.412 doses no município, o total de 1ª e 2ª doses.

A medida coordenada pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), deve percorrer outros 19 municípios: Anamã, Barreirinha, Barcelos, Beruri, Boca do Acre, Boa Vista do Ramos, Caapiranga, Codajás, Coari, Careiro da Várzea, Ipixuna, Manaquiri, Manicoré, Nova Olinda do Norte, Nhamundá, Pauini, Tapauá, Uarini, Urucurituba.