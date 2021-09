Integrante de grupo de motociclistas morre ao se chocar com contêiner na AM-070

Manaus/AM - Marcos Henrique Rodrigues, 26, morreu nesse domingo (26), ao se chocar contra um contêiner no Km 28 da rodovia AM-070, que liga Manaus ao município de Iranduba, no interior do Amazonas.

De acordo com a polícia, no momento do acidente, Henrique estava em alta velocidade em sua motocicleta e perdeu o controle do veículo.

Ele acabou colidindo com o contêiner que estava estacionado na entrada da comunidade Açutuba.

O jovem usava capacete, mas devido ao impacto, ele morreu na hora. Marcos foi identificado por meio da camisa que usava. Ele pertencia a um grupo de motociclistas chamado Strong do Asfalto. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.