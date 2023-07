Inscrições para vagas de professores substitutos da Ufam terminam hoje

A Ufam, por meio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progesp), divulga o Edital de seleção de professores substitutos para atuarem de forma presencial, atendendo os cursos da capital e do interior do Amazonas. São oferecidas 37 vagas, de 20 e 40 horas semanais, com vencimentos que vão de R$2.437,59 a R$6.356,02, a depender da carga horária e da formação do aprovado. Inscrições abertas das 10h de 05/07 às 17h do dia 11/07/2023.

Para Manaus, são disponibilizadas 29 das 37 vagas, para diversas unidades acadêmicas como a Faculdade de Medicina (FM), com 14 oportunidades, o Instituto de Ciências de Exatas (ICE), com três, e a Faculdade de Estudos Sociais (FES), com duas.

Oitos vagas são para os campi da Ufam fora da sede, entre eles o Instituto de Ciências Sociais e Zootecnia (Icsez), com cinco, e uma para o Instituto de Natureza e Cultura (INC/Benjamin Constant), uma para o Instituto de Saúde e Biotecnologia (ISB/Coari), e outra para o Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (Icet/Itacoatiara).

Isenção

Período para solicitação do pedido de isenção da taxa de inscrição: das 10h de 03/07 até às 17h de 04/07/2023, na página do certame. O valor da taxa está em de R$90,00 (graduados), R$ R$ 130,00 (mestres) ou R$180,00 (doutores), conforme o requisito da vaga.

Inscrições

Os interessados devem preencher a ficha de inscrição, das 10h de 05/07 às 17h do dia 11/07/2023, na página do processo seletivo.

Etapas

O processo seletivo será composto pela prova didática (de caráter eliminatório e classificatório) e pela prova de títulos (de caráter classificatório). De acordo com o cronograma, a previsão para aplicação da prova didática é 27 de julho de 2023.

Para mais informações, entre em contato com a Progesp e com as unidades acadêmicas responsáveis pelas vagas nos canais dados no edital.