Inscrições para SIS e vestibular da UEA começam nesta segunda-feira

Manaus/AM - Inicia nesta segunda-feira (24), o período de inscrição no Vestibular da a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Sistema de Ingresso Seriado (SIS). Os candidatos tem até o dia 31 de agosto às 17h (horário de Manaus), para preencher o formulário.

O boleto pode ser pago até o dia 1º de setembro de 2023, mas deve ser impresso durante o período de inscrição, ou seja, até a data limite de 31 de agosto de 2023.

Para os candidatos que forem solicitar a isenção da taxa de pagamento da inscrição, o período é de 24 a 28 de julho de 2023, também até as 17h (horário de Manaus).

Com o aumento no número de cursos e vagas para o certame de 2023, agora, são ofertadas, no total, 5.686 vagas, sendo 3.429 para o Vestibular (1.155 capital e 2.274 interior) e 2.257 vagas para o SIS (770 capital e 1.487 interior).