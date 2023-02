Inscrições para professor temporário da UEA terminam nesta sexta

ManausAM - Terminam nesta sexta-feira (03) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) com 1 vaga de Professor Assistente Temporário (carga horária 40h/semana) do curso de Teatro da Escola Superior de Artes e Turismo da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Para participar, é necessário graduação em Licenciatura em Teatro, ou Artes Cênicas, ou Dança, com no mínimo Mestrado em Artes ou áreas afins do certame, com objeto de pesquisa em Artes da Cena.

As inscrições serão realizadas de forma on-line, via e-mail, através de envio da Ficha de Inscrição e dos documentos requisitados pelo edital: cópia do RG, CPF, Título de Eleitor e Comprovante de Residência; cópia do Diploma, Certificado ou Declaração com Histórico Escolar; cópia do Lattes; comprovação de experiência profissional no Magistério Superior; Contagem de Tempo, Declaração do Empregador ou cópia da Carteira de Trabalho.

Sobre o Processo - O PSS é composto por três etapas avaliativas, sendo: 1- Análise documental; 2- Prova didática; e 3- Análise Curricular. A 2ª etapa consiste na ministração de uma aula de 30 minutos, apresentando conteúdo de acordo os temas constantes no edital.

Para mais informações sobre o PSS, é possível conferir, na íntegra, o edital no site da UEA https://www2.uea.edu.br/home.php?dest=noticia¬Id=75207