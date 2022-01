Inscrições para Mestrado na UEA encerram nesta quarta

Manaus/AM - As inscrições para o Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (Profágua/UEA) encerram na quarta-feira (19). São ofertadas 24 vagas para a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), e serão distribuídas entre Manaus e Parintins. Para se inscrever, o candidato deverá enviar a documentação em arquivos digitais juntamente com o projeto de pesquisa, conforme consta no Edital. O curso é presencial e utiliza tecnologias de informação e comunicação aplicadas à Educação a Distância (EaD) e Ensino Remoto Emergencial (ERE). As metodologias são voltadas para o desenvolvimento de parte das atividades acadêmicas. O Profágua/UEA visa proporcionar uma formação teórica e prática aos profissionais e pesquisadores da área de recursos hídricos, aprimorando competências pessoais e profissionais, com o intuito de melhor qualificá-los para lidar com os problemas associados às questões mais complexas da gestão e regulação das águas no país. Para mais informações, confira o edital por meio do link abaixo https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=4946

