Inscrições para editais da Lei Paulo Gustavo começam nesta sexta no Amazonas

Os editais atendem nove diferentes segmentos, sendo: Audiovisual, que recebeu prioridade na distribuição dos recursos oriundos de fundos geridos pelo Ministério da Cultura (MinC), com mais de R$ 36 milhões; Fomento às Artes e à Cultura; Cultura Popular; Micro e Pequenas Empresas no Audiovisual; Cultura LGBTQIAPN+; Cultura Hip-Hop; Povo Negro; Povos Indígenas; e Cultura +Inclusão, para artistas em situação de vulnerabilidade social.

Durante todo o período de inscrições, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa irá promover oficinas em Manaus e no interior, que terão transmissão ao vivo pelas redes sociais e pela TV e Rádio Encontro das Águas. Além disso, salas físicas e chats serão disponibilizadas para colaborar na compreensão dos editais, elaboração e gestão de projetos beneficiados com os recursos da lei.

Manaus/AM - As inscrições para 9 editais da Lei Paulo Gustavo começam nesta sexta-feira (29) e vão até o dia 16 de outubro, somente pelo site cultura.am.gov.br. De acordo com o secretário Marcos Apolo Muniz, os interessados devem estar obrigatoriamente inseridos no Cadastro Estadual da Cultura.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.