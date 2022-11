Inscrições para cursos de graduação do IFAM encerram na quarta no Amazonas

Manaus/AM - As inscrições para o processo seletivo dos cursos de graduação do Instituto Federal do Amazonas (IFAM) continuam abertas até às 19h da próxima quarta-feira (30), pelo site http://graduacao.ifam.edu.br/. São ofertadas 315 vagas destinadas aos campi Parintins, Presidente Figueiredo, Manaus Centro, Manaus, por meio da seleção de notas do Enem.

Para concorrer a uma das vagas do IFAM ofertadas neste processo seletivo, o candidato deve atender aos procedimentos, prazos e regras determinados no edital e atender aos seguintes pré-requisitos: ser portador do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente ou ser candidato cursando o terceiro ano do ensino médio com previsão de conclusão até dezembro de 2022; e ter realizado o Enem em uma das edições aceitas neste processo seletivo. As aulas têm previsão de início em março de 2023, conforme calendário de cada campus.

Sisu

Em breve, um novo edital com mais 315 vagas será disponibilizado para seleção via Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a depender do cronograma do Ministério da Educação (MEC). Quem realizou o Enem em 2022 poderá se inscrever para concorrer a uma das vagas do IFAM.

Sobre os cursos de graduação presencial

Tecnologia: São cursos de nível superior com formação especializada em áreas científicas e tecnológicas, tendo a duração média de dois a três anos. Embora possuam uma duração menor que os outros graus, os egressos possuem capacidade para utilizar, desenvolver ou adaptar tecnologias com a compreensão crítica das implicações daí decorrentes e das suas relações com o processo produtivo, o ser humano, o ambiente e a sociedade, posto que os cursos têm como foco a prática profissional.

Cursos: Alimentos, Processos Químicos, Produção Publicitária, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Eletrônica Industrial, Mecatrônica Industrial, Logística, Sistemas de Telecomunicações e Gestão Comercial.

Licenciatura: São cursos de nível superior com duração média de quatro anos, formam essencialmente educadores. Ou seja, este grau é focado na formação de profissionais que pretendem atuar como professores, podendo ministrar aulas na educação básica (ensino fundamental e médio). Nesta área há grandes oportunidades de formação continuada, seja em cursos Lato Sensu ou Stricto Sensu.

Curso: Física.

Bacharelado: São cursos de nível superior com duração média de quatro a seis anos, tendo como foco a formação científica ou humanística, conferindo ao diplomado competências em determinado campo do saber para o exercício de atividade profissional, acadêmica ou cultural, com o grau de bacharel, podendo se especializar por meio dos cursos de pós-graduação.

Cursos: Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Software, Engenharia em Aquicultura e Medicina Veterinária.