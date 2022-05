Inscrições para contratação de professores substitutos na Ufam começam na próxima semana

Mais informações no site no link https://progesp.ufam.edu.br/crs/processos-seletivos/80-ddp/crs/processos-seletivos/1141-020-2022-prof-substituto-presencial.html

Os candidatos interessados podem realizar inscrições das 10h do dia 30 de maio às 17h do dia 03 de junho AQUI. Este processo seletivo simplificado será realizado em duas etapas, sendo a primeira prova didática (de caráter eliminatório e classificatório) e a segunda prova de títulos (de caráter meramente classificatório).

Manaus/AM - A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) divulgou a abertura do Processo Seletivo Simplificado Presencial referente ao Edital nº 20/2022 destinado à contratação de professor substituto, em caráter temporário, para atender demanda da Faculdade de Odontologia.

