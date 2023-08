Inscrições para concurso da Ufam começam hoje

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - As inscrições para o concurso público da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) começam às 10h desta quinta-feira (10) e encerram às 17h de 1º de setembro, na página da Compec. Para os participantes pagantes, o prazo máximo para o pagamento da taxa é 4 de setembro de 2023.

O certame oferece 79 vagas para o cargo de Técnico-Administrativo em Educação, nos níveis médio e superior, com oportunidades para diversas áreas. Desse total, 56 vagas são para candidatos com nível médio e 23 para nível superior.

A remuneração varia entre R$ 2,1 mil e R$ 4,5 mil, com acréscimos de escolaridade, auxílios creche e pré-escolar, alimentação e transporte.

Prova

A prova será realizada no dia 1º de outubro de 2023, com os portões fechando às 8h, horário de Manaus, e encerrando a aplicação às 12h15. Além da capital, os municípios de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins também serão locais de prova. A prova é do modelo objetiva, de múltipla escolha, com caráter eliminatório e classificatório para todos os níveis. Os candidatos terão seus conhecimentos avaliados em relação à Língua Portuguesa, Legislação e Conhecimentos Gerais.

Resultado

O resultado do concurso será divulgado a partir do dia 6 de novembro de 2023 na página da Compec.

Confira edital;