Inscrições para concurso da Defensoria do Amazonas começam hoje

Manaus/AM - Começam nesta segunda-feira (14), as inscrições para o concurso público da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM). O certame prevê duas vagas para ensino superior (Manaus e Humaitá), com salário inicial de R$ 6.883,29, e uma vaga para ensino médio (Manaus), com salário inicial de R$4.051,91. O edital foi publicado na quinta-feira (10).

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site da banca examinadora Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) a partir das 10h (horário de Brasília), desta segunda-feira. As inscrições seguem até 23h59 do dia 6 de setembro de 2023. A taxa de inscrição é de R$ 110 para ensino superior, e R$ 90 para ensino médio.

Um posto de inscrição com acesso à internet será disponibilizado na sede administrativa da DPE-AM, localizada na avenida André Araújo, 679, Aleixo, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Para obter outras informações, o candidato deve acessar o edital completo em:

https://diario.defensoria.am.def.br/wp-content/uploads/2023/08/Edicao_1999-2023_publicada_em_10_de_agosto_de_2023.pdf .

A previsão é que as provas sejam aplicadas no dia 22 de outubro de 2023, nas duas cidades previstas no edital (Manaus e Humaitá).