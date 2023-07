Inscrições para bolsa de estágio de pós-doutorado na UEA encerram nesta semana

O Programa de Pós-graduação em Letras e Artes da Universidade do Estado do Amazonas (PPGLA/UEA) divulga a seleção de candidatos para 1 (uma) vaga de estágio de pós-doutorado com bolsa. O período de inscrições segue até o dia 8/7, via e-mail.

Os interessados devem enviar a documentação descrita no item 8 da chamada pública para o endereço eletrônico [email protected], constando, no campo "Assunto" do e-mail, a identificação Inscrição Pós-Doutorado PPGLA 2023.

O objetivo do PPGLA é a realização de estudos de alto nível acadêmico, fortalecer os grupos de pesquisa e promover a inserção de pesquisadores brasileiros e/ou estrangeiros em experiência pós-doutoral, com o intuito de estimular sua integração com projetos de pesquisa desenvolvidos pelo programa.

O período para realização de estágio pós-doutoral no PPGLA/UEA a que se destina esta chamada será de 12 (doze) meses, a contar do dia 1º/8.

Os candidatos ao pós-doutorado devem se comprometer a dedicar-se, exclusivamente, às atividades previstas em seu plano de trabalho, não sendo permitido o acúmulo de outra bolsa. Quem possuir vínculo empregatício deverá comprovar a liberação funcional para o período de vigência da bolsa. Além disso, o candidato deve se comprometer a residir na cidade sede do PPGLA, em Manaus.