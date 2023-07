Caprichoso ganha R$ 20 mil ao destinar mais de 1 tonelada de resíduos para reciclagem

Manaus/AM - O boi Caprichoso consagrou-se o Campeão Sustentável do Festival Folclórico de Parintins 2023. A galera do bumbá destinou um total de 1.017,4 kg de resíduos para a reciclagem, garantindo o título e o prêmio de R$ 20 mil, para serem investidos em ações de sustentabilidade na agremiação.

Durante as três noites, as galeras item 19 disputaram entre si para ver quem destinaria a maior quantidade de resíduos para reciclagem. O Caprichoso levou a melhor pelo segundo ano consecutivo.

Na primeira noite da competição, o boi Garantido saiu na frente, com 106 kg de materiais recicláveis destinados, contra 47,8 kg do Caprichoso. Na segunda noite, o boi da Francesa virou o resultado, alcançando uma vantagem ainda pequena, com 230,6 kg, enquanto o boi da Baixa somatizou 223,8 kg de recicláveis.

A terceira noite do Festival, neste domingo (03), foi definitiva para o Caprichoso, que abriu uma vantagem de mais de 600 kg do Garantido, que totalizou na competição 378,2 kg de resíduos recicláveis destinados corretamente.

“Quero parabenizar tanto o boi Garantido quanto o boi Caprichoso pela mobilização das suas galeras para participar do ‘Recicla, Galera’. É óbvio que a gente usa toda essa questão da disputa do bem, mas quem ganha é o meio ambiente. A quantidade destinada é muito expressiva, considerando que resíduos recicláveis têm muito volume e pouco peso, e que são resíduos que deixaram de ir pra natureza, de ir pro aterro e está gerando renda pros catadores. Estamos muito felizes com o resultado e tenho certeza que ano que vem vai ser maior ainda”, ressaltou o secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, durante a premiação.

