Inscrições para 30 mil vagas no Cetam encerram em menos de 4h no Amazonas

Manaus/AM - Encerraram, em menos de 4 horas, as inscrições para as 30 mil vagas de cursos profissionalizantes ofertadas em 56 municípios do interior do Amazonas. Ao todo, 18 cursos serão ministrados pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

As inscrições, que foram realizadas apenas por meio do site da instituição, iniciaram às 6h e iriam até as 18h, mas antes das 10h, já haviam sido encerradas. Cada candidato só poderá concorrer a uma vaga.

No momento da inscrição, era preciso informar o estado, número de CPF, nome completo, data de nascimento e número de telefone com o DDD.

Os municípios que tiveram cursos ofertados são: Alvarães, Amaturá, Anamã, Anori, Apuí, Atalaia do Norte, Autazes, Barcelos, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Borba, Caapiranga, Carauari, Careiro, Coari, Eirunepé, Envira, Fonte Boa, Guajará, Humaitá, Ipixuna, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Itamarati.

Integram a lista ainda as cidades de Japurá, Juruá, Jutaí, Lábrea, Manacapuru, Manaquiri, Manicoré, Maraã, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Pauini, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tabatinga, Tapauá, Tefé, Uarini, Urucará e Urucurituba.