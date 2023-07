Inscrições nos cursos do Cetam começam nesta quinta-feira no interior do Amazonas

Manaus/AM - Inicia nesta quinta-feira (20), o período de inscrições presenciais nos cursos do Cetam para os municípios do interior do Amazonas. O edital prevê a oferta de 19.509 vagas em cursos de qualificação profissional e comunidade digital.

As inscrições podem ser realizadas entre os dias 20 a 25 de julho, de 8h às 17h, nas unidades do Cetam nas cidades contempladas no edital.O objetivo do edital é proporcionar capacitação e aperfeiçoamento profissional de curta duração.

As aulas terão início a partir do dia 28/08/2023. Após a validação do cadastro, os candidatos receberão confirmação por meio de aplicativo de mensagens ou/e e-mail sobre o início das aulas no curso selecionado. As inscrições canceladas abrirão vagas para candidatos da lista de espera.