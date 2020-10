Inscrições estão abertas para curso de mototaxista no Amazonas

Manaus/AM - As inscrições para o curso de atualização para mototaxista e de especialização para mototaxista estão abertas, a partir desta quinta-feira (15) e vão até sexta-feira (16). As vagas são limitadas e devem ser feitas no Posto de Atendimento Descentralizado (PAD) do Detran em Manacapuru, interior do Amazonas.

As aulas acontecem entre os dias 17 e 19 de outubro, de 8h às 18h, com intervalo para o almoço, no auditório da Escola Estadual Jamil Seffair, localizado na avenida Manoel Urbâno.

O curso de atualização é destinado aos mototaxistas que já fizeram o curso de especialização há mais de cinco anos. A inscrição custa R$ 6,55 e pode ser feita no PAD Detran Manacapuru, localizado no prédio do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) da cidade.

Já o curso de especialização é destinado para aqueles motociclistas que desejam atuar como profissionais da área. O valor da taxa de inscrição é de R$ 51,45, e também podem ser feitas no PAD do Detran em Manacapuru.

O curso de especialização tem a carga horária de 30 horas, sendo 25 de aulas teóricas e cinco práticas. Para fazer a aula prática é preciso ser aprovado na prova teórica. O curso de especialização aborda noções de primeiros socorros, legislação de trânsito aplicado ao mototaxista, regras de convivência no trânsito.

Palestra

O Detran-AM realizará, ainda, uma palestra sobre a importância da profissionalização do mototaxista na segunda-feira (19/10). Ela é destinada a todos os mototaxistas ou motociclistas interessados em conhecer um pouco mais sobre a atividade.

A palestra é gratuita e será aberta a 80 pessoas divididas em quatro turmas (8h, 10h, 13h e 15h). A inscrição deverá ser feita, também, no Posto de Atendimento Descentralizado do Detran em Manacapuru.

É importante informar que a palestra não serve para habilitar o motociclista a atuar como mototaxista. Os interessados em atuar como mototaxista devem fazer a inscrição no curso de especialização.