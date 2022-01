Inscrições em projeto sobre cadeia produtiva de Castanha-do-Brasil estão abertas

Manaus/AM - Estão abertas até o próximo dia 6 de fevereiro, as inscrições para a “Chamada Elos da Amazônia 2022 – Edição Castanha-do-Brasil e Óleos Vegetais”, destinada a contemplar propostas inovadoras que apresentem soluções para as cadeias produtivas desse fruto na Amazônia.

As cinco melhores soluções de cada cadeia irão fazer parte do ciclo de formação das comunidades de bionegócios, recebendo desde apoio para preparação de projetos para receber aporte via P&D e até R$700 mil em recursos diretos ou serviços.

Os interessados em participar devem submeter propostas on-line por meio do site elosdaamazonia.org.br.

A chamada é nacional contará com reconhecimentos distribuídos para dez tecnologias inovadoras, cinco de cada cadeia, que se proponham a solucionar desafios enfrentados pelas cadeias produtivas da Amazônia.

As inscrições podem ser feitas por pessoas físicas ou jurídicas que atendam aos critérios estabelecidos da chamada.

A ação é promovida pelo Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam), Programa Prioritário de Bioeconomia (PPBio) e Impact Hub Manaus, com o apoio da rede Uma Concertação pela Amazônia e financiada pela Partnerships for Forests (P4F), um programa do governo do Reino Unido e pela Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável, por meio da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

A ideia é promover iniciativas para identificar os elos que já estão maduros, ajudá-los a se consolidar e sair da escala de projeto. “Já existem várias iniciativas, pesquisas acadêmicas, propostas e ideias que precisam ganhar força e crescer, contribuindo para o impacto socioambiental positivo para a Amazônia”, afirma o coordenador do PPBio, Carlos Gabriel Koury.

Amanhã, terça-feira (25), O Idesam promoverá um Webinar com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre o edital.

O evento contará com a presença do coordenador do PPBIO, Carlos Gabriel Koury e da pesquisadora Ayla Sant’Ana, vencedora da primeira edição da chamada do açaí com uma solução tecnológica para o acúmulo e descarte inadequado das sementes (ou “caroços”, como são conhecidos na região).

Na primeira edição da chamada Elos da Amazônia ocorrida em 2021, o foco na cadeia de valor do Açaí, quando foram recebidas mais de 50 propostas de 12 estados, provenientes das cinco regiões do Brasil.

As iniciativas deveriam estar relacionadas ao uso de tecnologia para a colheita e conservação do fruto, criação de novos produtos provenientes do açaí e melhoria da relação do produtor com o mercado.