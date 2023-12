Inscrições em concurso com salário de até R$ 8 mil começam nesta segunda-feira no Amazonas

Manaus/AM - Inicia nesta segunda-feira (25), o prazo de inscrição no concurso público da Prefeitura de Novo Airão, no interior do Amazonas.

O certame oferta 604 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio e superior. Os salários vão de R$ 1.400 a R$ 8 mil, dependendo do cargo, e tem carga horária de 20h a 40 h semanais.

Os candidatos vão ter até o dia 5 de fevereiro para realizar as inscrições no site do Instituto Merkabah, organizador do concurso. As taxas também são correspondentes ao cargo pretendido e custam entre R$ 40 a R$ 240.

As provas serão realizadas nos dias 17 e 18 de março e exigem conhecimentos em língua portuguesa, matemática, legislação, conhecimentos gerais e específicos, informática e raciocínio lógico.

Entre os cargos estão professores (em várias modalidades, cozinheira, motorista, técnico de enfermagem, assistente administrativo, fiscal de vigilância sanitária, auxiliar de serviços gerais, assistente social, médicos e outros. Confira o edital.