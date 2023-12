Esposa encontra marido morto após homem sair para caçar

Manaus/AM - Um caçador, identificado como Pedro Oliveira, 68, foi encontrado morto nesse sábado (23), no Km 26 da estrada AM-010, na Comunidade Novo Paraíso, município de Itacoatiara, no interior do Amazonas.

O corpo foi achado pela própria esposa. A suspeita da polícia é de que o homem tenha morrido acidentalmente, ao ser baleado pela própria arma, enquanto descia de uma árvore.

A mulher contou aos agentes que o marido saiu para caçar por volta das 15h de sexta-feira (22), mas não retornou mais para casa.

Na manhã do dia seguinte, ela decidiu ir procurá-lo e o encontrou ferido com um tiro de espingarda no tórax.

Com a ajuda de populares, ela levou Pedro, mas ele já estava sem vida. O corpo foi removido e levado para o necrotério da cidade. O caso será apurado.