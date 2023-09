Inpa promove edição do Inovação na Praça com apoio da USP

Manaus/AM - O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) realiza a primeira edição do “Inovação na Praça”, evento que vaí acontecer no dia 22 de setembro de 2023, às 16h, na Associação de Servidores do Inpa, em uma jornada em direção ao futuro onde a ciência, o empreendedorismo e a inovação se entrelaçam em harmonia, criando impacto duradouro na sociedade e na forma como o mundo é visto.

A edição do Inovação na Praça é promovida pela Coordenação de Gestão da Inovação e Empreendedorismo (Cogie), com o apoio do Arranjo de NITs da Amazônia Ocidental (Amoci) e da Universidade de São Paulo (USP).

O evento contará com a participação dos doutores:

- Norberto Peporine Lopes, doutor em química pela USP e coordenador do Núcleo de Formação de Empresas e Empreendedores (Nidus), primeira Residência em Inovação do país;

- José Norberto Callegari, farmacéutico. Professor titular, aposentado, do Departamento de Física e Química da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FCFRP-USP) e sócio-fundador da Lychnoflora Pesquisa e Desenvolvimento-Me;

- Luís Guilherme Pereira Feitosa, mestre em Produtos Naturais e Sintéticos, pela FCFRP-USP (2014).

A iniciativa Inovação na Praça pretende criar espaço acolhedor e fomentador para o intercâmbio de ideias transformadoras, estimular a criação de soluções práticas para desafios complexos e disseminar o espírito empreendedor entre os jovens acadêmicos, pesquisadores e interessados no tema, para reúne mentes curiosas em um ambiente descontraído, fora das salas de aula e das paredes das ICTs.

Além de mergulhar em discussões estimulantes, os participantes poderão desfrutar de um toque de descontração em um happy hour científico, cujo objetivo destaca a proposta de empreendedorismo científico e da cultura da inovação, reconhecendo que a verdadeira inovação nasce da sinergia entre pesquisa de ponta e uma mentalidade empreendedora.