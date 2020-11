Inicia período do defeso no Amazonas; veja espécies que tem pesca proibida

Cerca de oito espécies de peixe ficam proibidas de pescar no Amazonas em decorrência do período de defeso que inicia no domingo (15) e vai até o dia 15 de março de 2021.

As espécies proibidas são aruanã, caparari, mapará, matrinxã, pacu, pirapitinga, sardinha e surubim.

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) informou que, em 2020, não realizará campanhas educativas e de sensibilização nas feiras, por causa da pandemia. Porém, contam com a consciência da população e dos feirantes para não comprar e nem vender pescado ilegal.

Os pescadores que armazenarem ou venderem peixes no período de defeso, sem declaração de estoque ou licenciamento, podem pagar multa com valores entre R$ 700 mil e R$ 1 milhão.

O tambaqui já está no período do defeso desde o dia 1º de outubro. Já o pirarucu tem a pesca proibida durante o ano todo, só podendo ser feita em áreas determinadas pelo Ibama.