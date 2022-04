Influenza causa 30 mortes no Amazonas nos dois primeiros meses do ano

Manaus/AM - O vírus da Influenza causou nos dois primeiros meses do ano cerca de 30 mortes no Amazonas. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS) que registrou os óbitos entre 1º de janeiro a 28 de fevereiro.

De acordo com os dados, desses 30 óbitos, 26 são de pessoas com 50 anos ou mais, 2 são menores de 1 ano, 1 é de criança com idade entre 1 e 4 anos, e 1 pessoa na faixa etária de 15 a 49 anos. Os dados constam no Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, e podem sofrer atualizações. Os dados de março ainda estão sendo atualizados.

Tratamento - A Fundação informou que as redes pública e privada de saúde, na capital e no interior do estado, estão abastecidas com o medicamento oseltamivir, específico para tratamento de influenza. A FVS acrescenta que dispõe do medicamento para atendimento imediato mediante solicitação realizada pelas secretarias municipais de saúde.

A FVS alerta para quem estiver com sintomas gripais faça uso da máscara, principalmente, em ambientes fechados, com o objetivo de evitar transmitir o vírus respiratório, como o da influenza, para os que estão ao redor.