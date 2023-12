Inclusão digital: Indígenas ganham computadores no Amazonas

Manaus/AM - A Fundação Estadual dos Povos Indígenas do Amazonas (Fepiam) reforçou, nesta terça-feira (19), o compromisso com os povos tradicionais e a inclusão na era digital, através da assinatura de termo de doação de computadores para associações e comunidades indígenas. A entrega dos computadores foi realizada na sede da Fepiam, localizada na Av. Torquato Tapajós, com os representantes das entidades beneficiadas e diretores da fundação

No total, foram entregues 20 computadores para atividades administrativas indígenas, fortalecendo o desenvolvimento técnico de cada entidade e inserindo-se na era tecnológica.

Os equipamentos beneficiam a comunidade Nações Indígenas; a coordenação indígena de Manaus e entorno; a comunidade Inemãnatã Apurinã; a Comunidade Indígena e de Moradores do Parque das Tribos – (Aimpat); o Movimento dos Estudantes Indígenas do Amazonas; a Associação Etno Ambiental Beija-flor; o Parque das Tribos; a Associação Raimundo Mura; a Organização de Lideranças Indígenas Mura de Careira da Várzea – (Olimcv); a Associação Indígena Kokama Imakaria Kiwitana; a Associação Indígena Ajuricaba Mura; a Associação Comunidade Wotchimaucu; o Instituto de Apoio aos Povos Originários do Amazonas – (Iapoam); a Associação Beneficente Intercultural Kokamas do Amazonas – (Abikam); a Articulação das Organizações e Povos Indígenas do Amazonas; o Conselho Indígena Mura; a Associação Indígena de Multi Etnias do Amazonas; a Associação das Comunidades Indígenas Kokamas e a Associação Indígena Kokama Dois Irmãos.