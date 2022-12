Incêndio em estação da Amazonas Energia assusta moradores

Manaus/AM – Um incêndio em um dos setores da usina da Amazonas Energia, localizada na Av. Parque, no bairro do Iraci, assustou populares no município de Itacoatiara na tarde desta segunda-feira (5), no Amazonas.

O fogo começou em um contêiner que continha equipamentos da empresa. A fumaça intensa logo tomou conta da área e os próprios funcionários tentaram conter as chamas.

As chamas, porém, só foram completamente extintas com a chegada do Corpo de Bombeiros. Alguns populares chegaram a se revoltar com a demora no atendimento. A empresa não divulgou detalhes sobre o que teria dado origem ao incêndio.