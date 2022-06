Incêndio destrói casa e deixa pai e criança sem nada no Amazonas

A instituição montou um ponto fixo para a coleta e quem quiser e puder ajudar pode entregar as doações no local.

Sensibilizada com a situação, a Escola Municipal Zoraida Ribeiro Alexandre, que fica na mesma rua do incidente, decidiu fazer uma campanha para arrecadar roupas e outros itens para o menino e o pai.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu impedir que as chamas atingissem outras residências no local. A suspeita é que um curto-circuito tenha causado a tragédia.

No momento do incêndio, pai e filho não estavam em casa, mas eles perderam tudo o que tinham porque o fogo se alastrou rapidamente e consumiu todo o imóvel.

Manaus/AM – Uma casa de madeira, onde moravam um homem e uma criança, pegou fogo na tarde dessa segunda-feira (28), na rua Waldemar Ventura, no bairro São José, no município de Manacapuru, no Amazonas.

