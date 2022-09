Incêndio de grandes proporções atinge Parque Nacional do Jaú, no Amazonas

Uma das maiores e mais antigas Unidades de Conservação do país, situada entre os municípios de Barcelos e Novo Ayrão, o Parque Nacional do Jaú, está com um incêndio de grandes proporções desde o último domingo (25). Pelos cálculos dos especialistas que atuam na local, até o momento, uma área equivalente a 20 campos de futebol já queimou.

O difícil acesso à área do incêndio levou, na última terça-feira (27), uma funcionária do núcleo de gestão integrada do ICMBio, com sede no município de Novo Airão, a fazer um apelo a organizações parceiras que atuam na Amazônia por uma embarcação tipo recreio para dar apoio aos brigadistas que prestam serviço para o órgão federal.

“Estamos com uma emergência ambiental e convoco os parceiros para nos socorrer”, disse ela, em mensagem em grupos de rede social.

Na última quarta-feira, a Fundação Vitória Amazônica (FVA) cedeu um barco tipo recreio para ajudar o ICMBio no acesso às áreas mais difíceis do Parna Jaú., uma das áreas da unidade

O combate ao incêndio estava sendo feito, até aquela data, por cerca de 30 pessoas da brigada, que percorriam, de voadeira, 40 quilômetros da base do ICMBio, na foz do rio Jaú, até o local do incêndio, numa viagem que leva quase duas horas.

O Corpo de Bombeiros do Amazonas informou, por meio da assessoria de imprensa, ter sido acionado na segunda-feira para também dar apoio aos brigadistas e enviou mão de obra e equipamentos mínimos e necessários.

A preocupação dos brigadistas é que, sem apoio rápido e eficaz da parte governamental, não se tem previsão de quanto mais será queimado da floresta na região, a menos que ocorra uma chuva na área.

Com 2,3 milhões de hectares, o Parque Nacional do Jaú é uma das maiores Unidades de Conservação (UC’s) do Brasil, não possui a presença de garimpeiros e madeireiros e é conservada por comunidades que vivem e dependem da floresta.

É considerada de extrema importância tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista sócio-cultural, pois é habitado por comunidades multiétnicas e ainda tem parte de sua área sobreposta com um território quilombola.

A extinção, desde 2020, de seis das 11 coordenações regionais do ICMBio feita pelo Presidente Jair Bolsonaro (PL), incluindo a coordenação que existia em Manaus, fez com que os Núcleos de Gestão Integrada (NGI’s) do Norte passassem a ser vinculadas à coordenação de Belém (PA).

Neste ano de 2022, o atual presidente também vetou recursos da ordem de R$ 25, 8 milhões destinados à gestão do uso sustentável da biodiversidade e recuperação ambiental e de prevenção e controle de incêndios florestais nas áreas federais prioritárias.