IML procura familiares de homem que faleceu no Amazonas

Manaus/AM - O Instituto Médico Legal (IML) do Amazonas busca localizar parentes de Felipe Souza Barbosa, de 29 anos, que faleceu no município de Rio Preto da Eva. De acordo com o IML, o homem morreu vítima de arma de fogo.

O corpo de Felipe deu entrada no IML, na sexta-feira (8) e está devidamente identificado, conforme as informações que constam no documento de identidade do homem. No entanto, a liberação do corpo só poderá ser realizada por meio da autorização de familiares comprovados.

O órgão lembra que os corpos permanecem na unidade por um período de 30 dias, e após esse prazo são sepultados como não identificados.

O Instituto Médico Legal fica localizado na Avenida Noel Nutels, nº 300, bairro Cidade Nova 2, zona norte de Manaus. Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone (92) 99116-3089, da Coordenação Operacional do IML.