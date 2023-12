FVS alerta sobre intensificação da vacinação contra febre amarela no Amazonas

A vacina contra febre amarela está disponível na capital e no interior do Amazonas por meio das unidades básicas de saúde. A cobertura vacinal contra a doença no estado mais atualizada, a de 2022, é de 62,18%, conforme levantamento da coordenação estadual do Programa Nacional de Imunizações na FVS-AM.

Manaus/AM – A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) emitiu um alerta, nesta quinta-feira (14), para a intensificação da vacinação contra a febre amarela no estado e dá destaque à necessidade de fortalecimento da busca ativa de pessoas não vacinadas por parte dos municípios. Veja o documento abaixo .

