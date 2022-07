Ifam abre vagas para professores em Manaus

O Instituto Federal do Amazonas (IFAM) está com vagas para credenciamento de professores para fazer parte do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT).

De acordo com o IFAM, o edital será para completar o seu quadro de vagas docentes.

As inscrições vão até dia 29 de julho. O resultado parcial será em 10 de agosto, no dia 11 os recursos e no dia 16 de agosto, o resultado final.

Confira edital: