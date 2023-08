IEL abre 34 vagas para estágio no Amazonas

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Amazonas) oferece 34 vagas de estágio, com atuação em regime presencial, para estudantes de nível superior, técnico e ensino médio, com bolsas que vão de R$ 264,00 a R$ 1.200,00, mais auxílio transporte e alimentação.

As vagas para nível superior são para os cursos de Administração (13), Pedagogia (duas), Logística (uma), Contabilidade (duas), Jornalismo (uma), Marketing (quatro), Comunicação Social (uma), Design Gráfico (duas), Engenharia Elétrica (uma), Engenharia Civil (uma), Engenharia Mecânica (uma), Análise e Desenvolvimento de Sistemas (uma). Já para o nível técnico são Técnico em Edificações (duas) e para o Ensino Médio (duas).

Para participar do processo, os candidatos devem ter cadastro no site do IEL Amazonas e manter todos os dados pessoais, escolares e de conhecimentos gerais atualizados, incluindo telefone e e-mail. Mais informações pelo site e redes sociais do IEL (Facebook e Instagram) e pelo Whatsapp (92) 98134-0259.

O IEL não recebe currículos por e-mail e nem de forma presencial. A participação será via sistema por meio do cadastro. As vagas ficarão disponíveis até completar o número máximo de candidatos a serem encaminhados de acordo com a demanda da empresa cliente.