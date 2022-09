Idoso morre após ser atropelado enquanto andava de moto no Amazonas

Leinaldo chegou a ser levado com vida para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) João Lúcio Pereira Machado, mas foi a óbito lá. Até o momento não há informações sobre o condutor que tirou a vida do idoso.

Manaus/AM – Francisco Leinaldo Feitoza, 61, morreu ao ser atropelado por um carro durante um acidente ocorrido na madrugada deste domingo (18), na rua Carlos Braga, no Centro do município de Iranduba, no interior do Amazonas.

