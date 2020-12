Idoso com AVC é internado na ala de Covid e leva 'chuva' em hospital no AM

Familiares de Jurandir Teixeira, de 85 anos, estão denunciando o descaso no atendimento ao idoso no hospital Jofre Cohen, no município de Parintins.

Descaso em hospital de Parintins, no Amazonas pic.twitter.com/cG4dnvH1Jo — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 19, 2020

Segundo a filha de Jurandir, Jocinete Batalha, o idoso foi internado após um AVC, mas foi colocado na ala de covid-19. Além disso, ele não estaria recebendo os cuidados necessários. Inclusive, no período entre 21h às 8h da manhã o paciente fica sob os cuidados apenas do acompanhante e que quando Jurandir passa mal só é atendido pela equipe médica após a filha reclamar na unidade.

Para a família, a gota d’água foi na semana passada quando o quarto onde Jurandir está internado foi alagado por água da chuva. Devido a infiltrações, o idoso ficou completamente molhado.

Além disso, a filha de Jurandir alega que o hospital não possui materiais básicos de higiene e falta medicamentos tanto para o pai como para os demais pacientes.