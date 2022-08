Identificadas vítimas de naufrágio no Amazonas

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), até o momento não há informações de pessoas desaparecidas no rio. Buscas estão sendo feitas no local.

Manaus/AM - Os três passageiros que morreram em um naufrágio na madrugada deste sábado (20), em Nhamundá, no Amazonas, foram identificados. Uma criança e um adolescente estão entre as vítimas.

