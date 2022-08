Com salário de R$ 1,3 mil, TRE-AM abre 627 vagas para trabalho nas eleições

Manaus/AM - O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) divulgou edital de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de 627 pessoas para trabalho nas eleições deste ano, na função de operador de urna e de transmissão de dados, na capital e no interior. O edital foi publicado nesta sexta-feira (19) e as inscrições estão abertas até a próxima terça-feira (23).

Para as vagas, o salário ofertado é de R$ 1.350, com auxílio transporte de R$ 7,60, auxílio alimentação de R$ 15, e até diárias de R$ 160 e passagens para quem for deslocado para trabalho em outros municípios.

As vagas são destinadas para pessoas que tenham no mínimo 18 anos de idade e experiência comprovada de três meses em microinformática. Os demais requisitos e prazos do processo seletivo podem ser conferidos no edital abaixo.