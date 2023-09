ICMBio envia equipes para resgatar e identificar causas de mortes de botos no Amazonas

Manaus/AM -O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) mobilizou equipes de veterinários e servidores do Centro de Mamíferos Aquáticos (CMA) e da Divisão de Emergência Ambiental, além de instituições parceiras, para apurar as mortes de botos e resgatar os animais encalhados no município de Tefé, no interior do Amazonas.

Até o momento, as causas não foram confirmadas, mas há indícios de que o calor e a seca histórica dos rios estejam provocando as mortes de peixes e mamíferos na região.

Protocolos sanitários foram adotados para a destinação das carcaças. O ICMBio segue reforçando as ações para identificar as causas e, com isso, adotar medidas para proteger as espécies.



Dentre os parceiros que atuam na emergência ambiental estão o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a Rede de Encalhe de Mamíferos Aquáticos da Região Norte (Remanor), o Instituto Mamirauá, WWF-Brasil, Defesa Civil o Governo do Estado do Amazonas, entre outros.

