IBGE: termina hoje prazo de inscrição em concurso de recenseador

Os interessados em trabalhar no Censo 2022 tem só até esta quarta-feira (03) para fazer a inscrição, gratuita, em qualquer um dos postos relacionados pelo Instituto Brasileiros de Geografia e Estatística no edital disponível no site do órgão.

Neste processo complementar, são 15.075 vagas que não foram preenchidas em diversos municípios do país para a realização da pesquisa, que já está em campo.

A previsão de duração do contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado, com base nas necessidades de conclusão das atividades do Censo Demográfico e na disponibilidade de recursos orçamentários.

O recenseador terá uma jornada de trabalho de, no mínimo, 25 horas semanais, além de participar obrigatoriamente do treinamento.

De acordo com o edital do IBGE, a remuneração será por produção, calculada dependendo da região das unidades recenseadas; do tipo de questionário, que pode ser o ampliado ou o simplificado; das pessoas recenseadas e do registro no controle da coleta de dados.

O Instituto informou que ainda não tem um balanço do número de inscritos, e que poderá abrir outros processos seletivos complementares, o que é natural, devido a rotatividade quando se lida com um contingente tão grande de trabalhadores temporários.

O Censo 2022 começou na segunda-feira, 1º de agosto, em todo o país, com mais de 183 mil pesquisadores. O IBGE calcula que serão visitados cerca de 75 milhões de domicílios.

Além de saber exatamente qual o tamanho de população - estimada atualmente em 215 milhões de pessoas, a pesquisa nacional vai mostrar as principais características socioeconômicas dos brasileiros, como idade, sexo, cor ou raça, religião, escolaridade, renda, existência de saneamento básico dos domicílios, entre outros dados.

Tudo isso, para abastecer com informações imprescindíveis o avanço de políticas publicas e decisões de investimentos nas mais diversas áreas.