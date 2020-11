Hospital João Lúcio ganha sala exclusiva para pacientes de alta médica

Manaus/AM - O Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio Machado, inaugurou, nesta sexta-feira (06), a Sala de Alta da unidade. O espaço é exclusivo para acolher pacientes que receberam alta médica, mas que precisam permanecer no hospital, enquanto a ida para casa está sendo providenciada.

A Sala de Alta é uma das ferramentas do Projeto Lean nas Emergências, em implantação nos prontos-socorros da rede estadual de Manaus e por meio do qual a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) está reduzindo a superlotação nessas unidades. Essa redução está dentro das metas do Programa Saúde Amazonas, que, entre outras ações prioritárias, visa reorganizar a rede de saúde estadual, promovendo melhorias na infraestrutura e nos fluxos das unidades.

A iniciativa, que tem a parceria do Hospital Sírio Libanês, aplica um conjunto de ferramentas para reduzir o tempo de internação nos prontos-socorros, favorecendo a alta no tempo oportuno para o paciente e para a unidade de saúde. O projeto vem eliminando as superlotações dos HPS´s, que recebem um grande fluxo de pacientes diariamente.

O novo espaço está instalado no hall da Clínica Cirúrgica, no segundo andar do HPS, uma das alas do hospital que acabou de ser reformada pelo Governo do Amazonas e possui todo o conforto de uma sala de espera, com poltronas, banheiros e televisor.

Homenagem – Os novos espaços internos inaugurados, nos prontos-socorros, estão recebendo o nome de servidores já falecidos dessas unidades. A Sala de Alta do Hospital João Lúcio Machado recebeu o nome de Lucy Mary Pereira, que trabalhou como técnica de hemoterapia no banco de sangue da unidade. A servidora atuava na unidade há mais de 20 anos, desde a sua inauguração e faleceu dia 29 de outubro de 2020.