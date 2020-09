Hospital Beneficente Português vai abrir 180 vagas de hemodiálise em Manaus

Manaus/AM - O Governo do Amazonas fechou convênio com o Hospital Beneficente Português para a abertura de 180 novas vagas de hemodiálise destinadas à rede pública. A parceria foi fechada nesta terça-feira (8) com assinatura do governador Wilson Lima.

Com esse convênio, o serviço de nefrologia coordenado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) ganha reforço e passa a contar, a partir de agora, com 1.229 vagas desse serviço para atender pacientes renais crônicos.

A ampliação terá impacto direto na rede de urgência e emergência, pois as vagas disponíveis em prontos-socorros ficarão exclusivas para pacientes renais agudos (atendimentos de urgência), enquanto os pacientes crônicos que ainda faziam hemodiálise nessas unidades poderão ser atendidos no Beneficente Português.

A medida integra o programa de reestruturação da área de saúde no estado, o “Saúde Amazonas”, lançado na semana passada.