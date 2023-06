Homens são preso com arsenal em rodovia no Amazonas

Manaus/AM - Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e o IBAMA culminou na apreensão de um arsenal e em várias prisões no interior do Amazonas. Cinco armas, sendo uma de fabricação caseira, foram recolhidas com os suspeitos. A operação integrada, teve como principal objetivo intensificar a fiscalização ambiental nas rodovias e estradas federais, e combater crimes socioambientais, principalmente nos acessos às áreas de desmatamento ilegal e nas rotas rodoviárias de escoamento de produtos florestais.

