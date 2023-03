Homem que tentou matar mulher com 5 tiros é condenado no Amazonas; arma falhou

Manaus/AM - O Tribunal do Júri Popular condenou Etiermerson de Souza Moura a 10 anos de prisão após ele tentar matar sua mulher em outubro de 2019. A tentativa de feminicídio aconteceu em um mercadinho onda a vítima trabalhava, no município de Itacoatiara.

A câmera de segurança do estabelecimento captou o momento em que o homem atira contra a mulher, mas a arma falha. O vídeo deu grande repercussão ao caso e foi peça chave como prova para a condenação, de acordo com o Ministério Público do Amazonas (MPAM), autor da denúncia.

“Nas provas produzidas na instrução havia um vídeo no local do fato, em que o acusado aparece tentando efetuar diversos disparos contra a vítima, dando uma coronhada na cabeça dela. Por mais que a defesa tenha alegado que ele desistiu de matar a vítima, porque não efetuou novos disparos, após ter conseguido deflagrar um cartucho, a verdade foi que ele esgotou todas as tentativas ao efetuar mais de 5 tentativas de disparos de revólver e a vítima escapou, pela graça de Deus e pela ajuda de uma amiga que conseguiu segurar o acusado, desviando o seu braço no momento em que ele deflagrou o disparo que atingiu a parede”, explicou o Promotor de Justiça de Itacoatiara, Iranilson de Araújo Ribeiro.

O réu estava preso preventivamente desde novembro de 2019 e o período da prisão preventiva será levado em consideração, restando dessa forma mais de 6 anos de pena a ser cumprida em regime fechado, conforme a sentença.