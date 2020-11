Homem morre atropelado ao atravessar rua para jogar lixo em Manaus

Manaus/AM- Orleanderleison Santos, de 32 anos, morreu após ser atropelado na noite desta segunda-feira (16), na avenida Autaz Mirim, nas proximidades da rotatório do Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus.

Informações obtidas pela Polícia Militar dão conta de que Orlean estava atravessando a avenida, com um carrinho de mão para jogar entulho do outro lado da via, quando um carro em alta velocidade atropelou e arremessou a vítima e o carrinho. O condutor do veículo fugiu sem prestar socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado, mas já não havia nada a ser feito. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

A polícia deve usar imagens de câmeras de segurança para entender a dinâmica do acidente e fazer com que o condutor responda pelo crime.