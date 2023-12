Homem morre ao ser atropelado por entregadores de delivery no Amazonas

Manaus/AM – Um homem, identificado como Raimundo Nonato Arruda, morreu após ser atropelado por uma dupla de entregadores de delivery na estrada AZ-1, no município de Autazes, no interior do Amazonas.

O acidente aconteceu na véspera de Natal (24). O homem foi socorrido para uma unidade hospitalar de Manaus, mas não resistiu aos ferimentos, e morreu nesta quarta-feira (27).

No dia do acidente, Raimundo estava atravessando a rua quando foi atingido pela motocicleta com dois adolescentes a bordo.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.