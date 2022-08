Homem é resgatado após passar dois dias perdido em mata no Amazonas

Manaus/AM – Francinaldo Freitas Pontes, 40, foi resgatado de uma área de mata fechada onde estava perdido há mais de dois dias no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas, nesse sábado (6).

O homem estava desorientado e bastante debilitado no momento em que foi achado. Familiares contaram que ele saiu da Comunidade Nova Canaã, na última quinta-feira (4), para pescar e caçar e que após mais de 24 horas de desaparecido, ele foi visto vagando na mata perto de outra comunidade.

Moradores se reuniram e formaram uma força-tarefa para realizar as buscas. No fim da tarde desse sábado, mateiros encontraram “Biloca”, como também é conhecido, e o socorreram. Apesar do quadro de desidratação, ele passa bem.