Homem é preso com drogas escondidas em baldes de massa corrida no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 26 anos foi preso com drogas escondidas dentro de baldes de massa corrida, neste sábado (24), em um barco no porto de Tonantins, no Amazonas.

De acordo com a polícia, o caso aconteceu após uma abordagem em uma embarcação e durante revista, 40 tabletes de drogas do tipo maconha, envoltas em fita plástica de cor preta, foram encontrados dentro dos baldes.

O homem foi detido e apresentado no 54º DIP do município junto com os 43,580 kg dos entorpecentes.