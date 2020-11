Homem é preso com drogas e dinheiro em reunião de campanha no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 29 anos, foi preso na madrugada deste sábado (14), com drogas e dinheiro na rua Castanheira, do município de Alvarães, no Amazonas.

Os policiais, em patrulhamento de rotina, receberam denúncia de aglomeração de pessoas promovendo campanha eleitoral. A equipe foi ao lugar e, ao realizar abordagem a um indivíduo, foi encontrada uma porção de entorpecente skunk, 20 porções de entorpecente supostamente oxi e R$ 16.441,00 em espécie

Ao ser questionado sobre a procedência, o suspeito relatou que tinha mais dentro da residência. Após autorizada a revista na casa, foram encontrados nas buscas os entorpecentes e o dinheiro.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido para a 57ª Delegacia Interativa de Polícia de Alvarães para procedimentos.